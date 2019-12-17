Зеленський поговорив із прем’єром Азербайджану про співпрацю в енергетиці й туризмі
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
“Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Азербайджану зустрівся з Прем’єр-міністром Азербайджанської Республіки Алі Асадовим. Делегації детально обговорили плани майбутньої співпраці, зокрема проєкти в енергетичній і туристичній сферах”, - ідеться в повідомленні.
Зазначається також, що міністр інфраструктури України – голова української частини міжурядової комісії Владислав Криклій зауважив, що на початку наступного року представить азербайджанським колегам «широке меню» проєктів для інвестицій.
Крім того, за даними ОП, сторони обговорили потребу в інвестиціях та відзначили перезапуск відносин між країнами.
Як повідомлялося, 16-17 грудня Президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в Азербайджанській Республіці.