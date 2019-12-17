Київстар презентував цифровий сервіс для бізнесу StarTeams

Національний телеком-оператор “Київстар” пропонує приватним підприємцям, представникам малого, середнього і великого бізнесу новий цифровий сервіс StarTeams, що оптимізує внутрішні процеси компаній.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“Київстар першим на ринку України представляє технічне рішення, завдяки якому приватні підприємці, представники малого, середнього і великого бізнесу можуть значно поліпшити роботу в командах та перевести багато робочих процесів у цифровий формат. У новому рішенні StarTeams Київстар об'єднав фіксований (міський) зв'язок, цифровий робочий простір Microsoft Teams і Віртуальну мобільну АТС”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки цьому сервісу StarTeams будь-яка компанія, яка працює з великою кількістю вхідних і вихідних дзвінків, а також веде сервісне обслуговування своїх клієнтів зможе організувати єдиний корпоративний хмарний робочий простір на базі чату в Office 365 з доступом з будь-якої точки світу, здійснювати і приймати дзвінки безпосередньо в додатках Microsoft Teams, використовуючи прямий міський номер компанії, керувати розподілом дзвінків, зберігати історію дзвінків і розмов, а також об'єднати мобільну і фіксовану телефонію за допомогою віртуальної АТС в єдину платформу.

За словами директора з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар Костянтина Вечора, їхня компанія піклується про своїх бізнес-клієнтів і постійно пропонує нові цифрові сервіси, які допомагають оптимізувати внутрішні бізнес-процеси компаній. “Зі StarTeams немає необхідності купувати дороге обладнання, а це означає, що будь-яка компанія може економити на операційних витратах і спрощувати багато робочих процесів”, - розповів він.

У пресслужбі пояснили, що сервіс StarTeams може підключити представник будь-якого типу бізнесу. Підключення не вимагає придбання дорогого обладнання та його обслуговування, а відбувається на поточному обладнанні підприємства. За допомогою технічної підтримки фахівців Київстар компанія протягом кількох годин підключає пакетне рішення StarTeams, до якого входять три елементи: виділені лінії SIP телефонії, ліцензії на Microsoft Teams і віртуальна мобільна АТС.

У Київстар запевнили, що в основі StarTeams лежать передові засоби захисту Microsoft, звичні користувачам Office 365, а обмін інформацією в віртуальній мобільній АТС відбувається на захищених серверах мобільного оператора Київстар.

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Інфографіка - Київстар