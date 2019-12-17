Клієнти банків зможуть підписувати банківські документи стилусом

Клієнти банків - фізичні особи із 17 грудня 2019 року зможуть підписувати банківські документи на електронному сенсорному пристрої використовуючи спеціально призначене перо – стилус.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Національний банк визначив порядок застосування особливого виду власноручного підпису – цифрового власноручного підпису клієнтами банків - фізичними особами під час підписання документів у банку. Йдеться про використання спеціально призначеного пера – стилуса для підписання документів між банком і клієнтом – фізичною особою на електронному сенсорному пристрої", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що на сьогодні лише невелика кількість населення України використовує кваліфіковані електронні підписи, тому питання спрощення процедури підписання документів між банками та їх клієнтами - фізичними особами в електронному вигляді є досить актуальним.

"Упровадження цієї моделі підписання документів: покращить умови обслуговування банками фізичних осіб, оптимізує документообіг у діяльності банків за рахунок упровадження цифрових технологій та безпаперових бізнес-процесів та дозволить побудувати ефективні процеси у роботі агентів банку з клієнтами – фізичними особами із застосуванням цифрового власноручного підпису", - зазначають у НБУ.

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Порядок застосування цифрового власноручного підпису в банківській системі України затверджений постановою Правління Національного банку України від 13 грудня 2019 року № 151 та набирає чинності з 17 грудня 2019 року.