АТ "Укрзалізниця" ініціює створення логістичних хабів для будівельних вантажів в Києві, Одесі, Львові та Харкові.

Про це розповів директор з розвитку бізнесу Укрзалізниці Андрій Рязанцев, повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця виступає за створення логістичних хабів для будівельних вантажів. Такі центри доцільно створювати в Києві, Одесі, Львові та Харкові, де кількість будівельних вантажів найбільша", - зазначив Рязанцев.

За його словами, формування залізничних маршрутів між станціями виробників та чотирма логістичними хабами сприятиме нарощенню обсягів вантажних перевезень будматеріалів.

"Це дозволить виробникам по-новому поглянути на свої логістичні моделі. Тут можуть бути застосовані і новітні графікові маршрути, які вже здобули визнання при перевезенні зернових вантажів", - додав Рязанцев.

Зазначається, що частковий перехід вантажних перевезень будматеріалів на маршрутні та графікові відправлення дозволить збільшити обсяги цих самих перевезень на 10-12% та сприятиме прискоренню обороту вагонів.