Товарообіг між Україною та Азербайджаном цьогоріч зріс на 20% - Алієв

Товарообіг між Україною та Азербайджаном цього року зріс на 20%, але обидві країни зацікавлені у його подальшому зростанні.

Про це заявив Президент Азербайджану Ільхам Алієв під час спілкування зі ЗМІ разом з главою Української держави Володимиром Зеленським у Баку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хоча товарообіг (між Україною та Азербайджаном. - ред.) протягом цього року зріс на 20%, ми також обговорили питання його подальшого зростання", - сказав Алієв.

Він додав, що азербайджанські бізнесмени зацікавлені у розвитку двостороннього співробітництва і висловив надію, що сьогоднішній Українсько-азербайджанський бізнес-форум стане поштовхом до цього.

У цьому контексті Алієв зауважив, що багато що залежить від роботи міжурядової комісії, яка, на жаль, протягом кількох років не проводила засідань.

"Ми здійснимо кроки, щоб вона відновила роботу. Зокрема, ми плануємо, що наступного місяця вона проведе засідання і обговорить питання, які доручать президенти", - зазначив азербайджанський лідер.

За словами Алієва, Азербайджан надає великого значення розвитку взаємного інвестування, і це питання "дуже плідно" було обговорено з Президентом України.

"Є конкретні пропозиції, і ми переконані, що вони можуть бути реалізовані у багатьох напрямках", - спрогнозував Алієв.

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Він поінформував, що ухвалено рішення про розширення присутності в Україні азербайджанської нафтової компанії "Socar", а також відзначив, що співробітництво між країнами у сфері сільського господарства було дуже продуктивним.

"Протягом минулих років ми закупили в Україні понад 400 одиниць сільськогосподарської техніки і надалі будемо працювати в цьому напрямку", - пообіцяв президент Азербайджану.