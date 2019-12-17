Ціни на нафту залишаються поблизу тримісячних піків

Ціни на нафту були стабільні у вівторок, залишаючись поблизу тримісячних максимумів, так як інвестори зберігали віру у наближення повномасштабної торговельної угоди між США і Китаєм.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $65,33 за барель, що на $0,01 (0,02%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ф'ючерси подорожчали на $0,12 (0,18%), до $65,34 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,03 (0,05%) - до $60,18 за барель. До закриття ринку у понеділок ціна контракту становила $60,21 за барель, піднявшись на $0,14 (0,23%) порівняно з попередньою сесією.

Президент США Дональд Трамп і китайські високопосадовці у п'ятницю повідомили про те, що Вашингтон і Пекін домовилися про першу фазу торговельної угоди, що включає скорочення американських мит на китайські товари.

Торговельний представник США Роберт Лайтхайзер сказав у неділю, що "першу фазу" торговельної угоди "повністю завершено", незважаючи на необхідність перекладу та внесення коригувань у текст, і збільшить американський експорт до Китаю майже вдвічі протягом наступних двох років.

Після укладення проміжної торговельної угоди з США уряд Китаю відклав заплановане на 15 грудня підвищення мит на американські автомобілі й автокомпоненти.

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У середу будуть опубліковані офіційні дані про запаси нафти у США. У разі, якщо прогнози аналітиків, опитаних Bloomberg, підтвердяться, в країні буде зафіксовано тижневе зниження запасів лише в третій раз у поточному кварталі.

Тим часом управління з енергетики Міненерго США (EIA) у понеділок повідомило, що чекає зростання видобутку в Штатах на 30 тис. барелів на добу, до приблизно 9,14 млн у січні.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 65,44 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 65,37 долара за барель, що на 3 центи вище за рівень закриття торгів ($65,34).