Діагностику податкової системи розпочнуть у січні - Мінфін

Робоча група з експертів профільних міністерств з січня 2020 року розпочне діагностику вітчизняної податкової системи, після чого вийде з пропозицією для податкової реформи, яку згодом обговорять з бізнесом.

Про це під час ефіру "Свободи слова" на телеканалі ICTV розповіла міністр фінансів Оксана Маркарова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З січня місяця ми невеликою, але професійною робочою групою з Міністерства економіки, Міністерства фінансів, профільними міністерствами, а також з запрошених експертів бізнес-середовища, проведемо дуже структуровану діагностику нашої податкової системи. В результаті цієї діагностики ми вийдемо на пропозиції для податкової реформи, яку надалі будемо обговорювати з бізнесом", - сказала очільник Мінфіну.

Міністр також висловила сподівання, що у разі схвалення реформи бізнесом, вона має бути ухваленою до липня 2020 року, аби запрацювати вже з 2021 року.