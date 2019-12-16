Гончарук: Рівень інфляції дає підстави говорити про дешеві кредити

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає, що зниження рівня інфляції дає підстави говорити про зниження кредитних ставок у 2020 році.

Про це він сказав у понеділок у вечірньому ефірі телеканалу ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша стратегія - разом з НБУ продовжувати політику здешевлення кредитування. Зараз для цього досить сприятливі умови. Маємо досить низький рівень інфляції - 5,1%, такого давно не було. Такий низький рівень інфляції дозволяє нам говорити про дешеве кредитування вже в перспективі найближчого року", - сказав Гончарук.

За його словами, влада поставила собі за мету те, щоб вже навесні бізнес міг розраховувати на отримання кредитів під 16% річних, влітку - близько 14%, восени - під 12% річних в гривні.