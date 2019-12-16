Уряд та НБУ обговорили зміцнення курсу гривні

Кабінет міністрів та Національний банк у межах Меморандуму про взаємодію обговорили монетарну політику, зокрема, зміцнення курсу гривні та його вплив на інфляцію та економічне зростання.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"У рамках сьогоднішньої зустрічі йшлося переважно про зміцнення курсу гривні та його вплив на інфляцію та економічне зростання", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, представники Національного банку відзначили, що підвищення курсу гривні є позитивним для економіки в цілому, хоча в короткостроковій перспективі може мати певний негативний вплив в окремих сегментах.

"Завдяки зміцненню курсу гривні інфляція знизилася до 5,1% у листопаді та буде у проміжку 5% +/- 1 в.п. за підсумками року, тобто ціль з інфляції ми цього року виконали", - наголосив голова НБУ Яків Смолій.

Впливаючи на доходи державного бюджету, міцніший курс водночас формує економію витрат на валютних запозиченнях та обслуговуванні валютного боргу, а також на державних закупівлях імпортованих товарів (наприклад, медикаментів). Крім того, сильна гривня сприяє здешевленню енергоносіїв та зменшенню темпів трудової міграції.

Плюси від зміцнення курсу є і для компаній-експортерів, відзначили члени Правління НБУ. По-перше, це частково знижує собівартість експортної продукції, адже до 50% витрат українських експортерів прямо чи опосередковано здійснюються в іноземній валюті (сировина, обладнання, паливо тощо). По-друге, посилення обмінного курсу збільшує конкурентоспроможність українських компаній у залученні робочої сили.

Натомість, спад виробництва у металургії, який спостерігається в останні місяці, зумовлений не зміцненням курсу, а насамперед падінням цін на метали на світових ринках, вважають у НБУ. Так, у вересні-жовтні 2019 року світові ціни на сталеву продукцію були на 20% нижчі, ніж рік тому. Як наслідок, падіння обсягів виробництва чорних металів спостерігається не лише в Україні, а й Німеччині, Франції, Іспанії. При цьому за несприятливих зовнішніх цінових умов українські металургійні заводи намагалися максимально корисно використати час для проведення ремонтів, що й позначилося на показниках виробництва галузі.

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Учасники зустрічі дійшли згоди, що Україні важливо розвивати експорт товарів з більшою доданою вартістю, оскільки ціни на сировинні товари, до яких належать і метали, є більш залежними від зовнішніх ринків.

Сторони також погодилися, що якісна взаємодія між урядом та НБУ як незалежним регулятором передбачає інформування одне одного про важливі зміни, які відбуваються в економіці та фінансовій сфері. Порядок денний таких зустрічей може включати обговорення питань інфляційної динаміки, стану економіки в цілому та у розрізі окремих галузей, зовнішньоекономічних тенденцій, нещодавні рішення у площині монетарної та фіскальної політики, стану грошово-кредитного та валютного ринків, ситуацію у сфері управління державним боргом тощо.

Як повідомлялось, Меморандум про взаємодію для досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності між Кабінетом міністрів України та НБУ було підписано 3 жовтня 2019 року. Документ передбачає спільні зусилля інституцій для забезпечення цінової стабільності як необхідної передумови для стійкого економічного зростання в Україні, сприятиме поліпшенню очікувань населення і бізнесу, зокрема інфляційних, та підвищенню довіри інвесторів до української економіки.