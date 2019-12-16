Уряд та НБУ обговорили зміцнення курсу гривні
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
"У рамках сьогоднішньої зустрічі йшлося переважно про зміцнення курсу гривні та його вплив на інфляцію та економічне зростання", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, представники Національного банку відзначили, що підвищення курсу гривні є позитивним для економіки в цілому, хоча в короткостроковій перспективі може мати певний негативний вплив в окремих сегментах.
"Завдяки зміцненню курсу гривні інфляція знизилася до 5,1% у листопаді та буде у проміжку 5% +/- 1 в.п. за підсумками року, тобто ціль з інфляції ми цього року виконали", - наголосив голова НБУ Яків Смолій.
Впливаючи на доходи державного бюджету, міцніший курс водночас формує економію витрат на валютних запозиченнях та обслуговуванні валютного боргу, а також на державних закупівлях імпортованих товарів (наприклад, медикаментів). Крім того, сильна гривня сприяє здешевленню енергоносіїв та зменшенню темпів трудової міграції.
Плюси від зміцнення курсу є і для компаній-експортерів, відзначили члени Правління НБУ. По-перше, це частково знижує собівартість експортної продукції, адже до 50% витрат українських експортерів прямо чи опосередковано здійснюються в іноземній валюті (сировина, обладнання, паливо тощо). По-друге, посилення обмінного курсу збільшує конкурентоспроможність українських компаній у залученні робочої сили.
Натомість, спад виробництва у металургії, який спостерігається в останні місяці, зумовлений не зміцненням курсу, а насамперед падінням цін на метали на світових ринках, вважають у НБУ. Так, у вересні-жовтні 2019 року світові ціни на сталеву продукцію були на 20% нижчі, ніж рік тому. Як наслідок, падіння обсягів виробництва чорних металів спостерігається не лише в Україні, а й Німеччині, Франції, Іспанії. При цьому за несприятливих зовнішніх цінових умов українські металургійні заводи намагалися максимально корисно використати час для проведення ремонтів, що й позначилося на показниках виробництва галузі.
Учасники зустрічі дійшли згоди, що Україні важливо розвивати експорт товарів з більшою доданою вартістю, оскільки ціни на сировинні товари, до яких належать і метали, є більш залежними від зовнішніх ринків.
Сторони також погодилися, що якісна взаємодія між урядом та НБУ як незалежним регулятором передбачає інформування одне одного про важливі зміни, які відбуваються в економіці та фінансовій сфері. Порядок денний таких зустрічей може включати обговорення питань інфляційної динаміки, стану економіки в цілому та у розрізі окремих галузей, зовнішньоекономічних тенденцій, нещодавні рішення у площині монетарної та фіскальної політики, стану грошово-кредитного та валютного ринків, ситуацію у сфері управління державним боргом тощо.
Як повідомлялось, Меморандум про взаємодію для досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності між Кабінетом міністрів України та НБУ було підписано 3 жовтня 2019 року. Документ передбачає спільні зусилля інституцій для забезпечення цінової стабільності як необхідної передумови для стійкого економічного зростання в Україні, сприятиме поліпшенню очікувань населення і бізнесу, зокрема інфляційних, та підвищенню довіри інвесторів до української економіки.