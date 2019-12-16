У ДПС пояснили, як зміняться податки для ФОП наступного року

З 1 січня 2020 року розмір мінімальної заробітної плати зросте до 4723 грн, тому розміри податків, що їх сплачуватимуть підприємці на спрощеній системі оподаткування, дещо змінюються.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

"Президент підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», який Верховна Рада ухвалила 14 листопада 2019 року. Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня 2020 року – 4723 грн", - йдеться в повідомленні.

У Державній податковій службі пояснюють, що І група фізосіб-підприємців сплачуватиме 1249,26 гривні на місяць (1039,06 гривні єдиного соціального внеску та 210,2 гривні єдиного податку), ІІ група - 1983,66 гривні на місяць (1039,06 гривні ЄСВ та 944,6 гривні єдиного податку).

ІІІ група (без ПДВ) - 1039,06 гривні на місяць та 3% від доходу за місяць для тих ФОПів, які сплачують податок на додану вартість, або 5% від доходу для тих, хто ПДВ не платить, та ІІІ група (з ПДВ) - 1039,06 гривень на місяць та 3% від доходу і 20% ПДВ.

Окрім цього, у прив'язці до мінімальної заробітної плати змінюється і сплата туристичного збору: для внутрішнього туризму (до 0,5% від мінімальної заробітної плати) – 23,62 грн та для в’їзного туризму (до 5% від мінімальної заробітної плати) – 236,15 грн.

Податок на нерухомість (не більше 1,5% від мінімальної заробітної плати за 1 кв.м.) – 70,85 грн.