ЄС “підтягнув” до євро транзакції з валютами країн поза Єврозоною
Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської комісії.
«Відсьогодні споживачі та бізнес у країнах, які не входять до Єврозони, зможуть скористатися більш дешевими транскордонними трансферами у євро. Нові правила ЄС гарантують, що всі транскордонні платежі в євро, що здійснюються в таких країнах-членах – Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Угорщині, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії, Польщі, Румунії та у Швеції, будуть здійснюватися за ціною місцевих трансферів», - йдеться у повідомленні.
Єврокомісія пояснює ситуацію на конкретному прикладі. Якщо громадянин Болгарії вирішив переслати певну суму в євро за кордон своєї країни, він заплатить за це таку ж ціну, як для внутрішнього трансферу в левах, що є національною валютою Болгарії. Тобто, вартість транскордонних платежів встановлено на дуже низькому рівні, або взагалі може дорівнювати нулю.
«Такі правила дозволять всім нашим громадянам та компаніям рівною мірою скористатися дешевими транскордонними трансферами у євро. Це позитивний та конкретний приклад того, як спільний ринок може приносити реальні переваги європейським споживачам», - зазначив з цього приводу Виконавчий віце-президент Єврокомісії з питань економіки та робочих місць Валдіс Домбровскіс (Valdis Dombrovskis).
Як зазначається у повідомленні, Єврокомісія проводитиме щільний моніторинг порядку застосування нових правил та допомагатиме національним фінансовим установам згаданих країн поза межами Єврозони у їх коректному застосуванні. Наступним кроком, вже з квітня 2020 року, має стати введення системи подібного вирівнювання обмінного курсу при здійсненні громадянами цих країн карткових платежів у національних валютах в країнах Єврозони, як і платежів із «зворотною» конвертацією євро у національну валюту.