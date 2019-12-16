ЄС “підтягнув” до євро транзакції з валютами країн поза Єврозоною

Євросоюз спростив транскордонні фінансові операції між країнами Єврозони та іншими країнами-членами ЄС, які використовують національні валюти. На практиці це означає, що оплата товарів та послуг, а також закордонні європейські трансфери здійснюватимуться за розцінками внутрішніх фінансових операцій.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської комісії.

«Відсьогодні споживачі та бізнес у країнах, які не входять до Єврозони, зможуть скористатися більш дешевими транскордонними трансферами у євро. Нові правила ЄС гарантують, що всі транскордонні платежі в євро, що здійснюються в таких країнах-членах – Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Угорщині, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії, Польщі, Румунії та у Швеції, будуть здійснюватися за ціною місцевих трансферів», - йдеться у повідомленні.

Єврокомісія пояснює ситуацію на конкретному прикладі. Якщо громадянин Болгарії вирішив переслати певну суму в євро за кордон своєї країни, він заплатить за це таку ж ціну, як для внутрішнього трансферу в левах, що є національною валютою Болгарії. Тобто, вартість транскордонних платежів встановлено на дуже низькому рівні, або взагалі може дорівнювати нулю.

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«Такі правила дозволять всім нашим громадянам та компаніям рівною мірою скористатися дешевими транскордонними трансферами у євро. Це позитивний та конкретний приклад того, як спільний ринок може приносити реальні переваги європейським споживачам», - зазначив з цього приводу Виконавчий віце-президент Єврокомісії з питань економіки та робочих місць Валдіс Домбровскіс (Valdis Dombrovskis).

Як зазначається у повідомленні, Єврокомісія проводитиме щільний моніторинг порядку застосування нових правил та допомагатиме національним фінансовим установам згаданих країн поза межами Єврозони у їх коректному застосуванні. Наступним кроком, вже з квітня 2020 року, має стати введення системи подібного вирівнювання обмінного курсу при здійсненні громадянами цих країн карткових платежів у національних валютах в країнах Єврозони, як і платежів із «зворотною» конвертацією євро у національну валюту.