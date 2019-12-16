Нафта дешевшає через відсутність подробиць щодо угоди між США і Китаєм

Ціни на нафту в понеділок відійшли від майже тримісячних максимумів, досягнутих минулого тижня, в той час як інвестори очікували додаткових подробиць торговельної угоди між США і Китаєм.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $65,02 за барель, що на $0,20 (0,31%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю ф'ючерси подорожчали на $1,02 (1,59%), до $65,22 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,21 (0,35%) - до $59,86 за барель. До закриття ринку у п'ятницю ціна контракту склала $60,07 за барель, піднявшись на $0,89 (1,5%) у порівнянні з попередньою сесією.

Сполучені Штати і Китай знизили градус торговельної напруженості у п'ятницю, оголосивши про укладення "першої фази" угоди, яка передбачає зниження деяких тарифів США в обмін на те, що, за словами американських чиновників, стане значним збільшення китайських закупівель американської сільськогосподарської продукції та інших товарів.

П'ятнична угода запобігла додатковим митам на китайські товари вартістю $160 мільярдів, які США планували ввести минулими вихідними, однак інвестори зберігають обережність, чекаючи інших подробиць торговельної угоди.

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Станом на 09:45 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 65,19 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 65,02 долара за барель, що на 20 центів нижче за рівень закриття торгів ($65,22).