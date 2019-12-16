Нафта дешевшає через відсутність подробиць щодо угоди між США і Китаєм
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $65,02 за барель, що на $0,20 (0,31%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю ф'ючерси подорожчали на $1,02 (1,59%), до $65,22 за барель.
Ф'ючерс на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,21 (0,35%) - до $59,86 за барель. До закриття ринку у п'ятницю ціна контракту склала $60,07 за барель, піднявшись на $0,89 (1,5%) у порівнянні з попередньою сесією.
Сполучені Штати і Китай знизили градус торговельної напруженості у п'ятницю, оголосивши про укладення "першої фази" угоди, яка передбачає зниження деяких тарифів США в обмін на те, що, за словами американських чиновників, стане значним збільшення китайських закупівель американської сільськогосподарської продукції та інших товарів.
П'ятнична угода запобігла додатковим митам на китайські товари вартістю $160 мільярдів, які США планували ввести минулими вихідними, однак інвестори зберігають обережність, чекаючи інших подробиць торговельної угоди.
Станом на 09:45 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 65,19 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 65,02 долара за барель, що на 20 центів нижче за рівень закриття торгів ($65,22).