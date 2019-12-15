Будівництво Nord Stream 2: Схоже, що включили турборежим

Трохи щодо Північного потоку-2. Ми можемо добити його спільними зусиллями. Але час не терпить

Ось оцінка Бенджаміна Шмітта, одного з американських "кілерів" путінських потоків в інтерв'ю "Голосу Америки". Донедавна він працював в Держдепі.

"БШ: Мушу не погодитись, що "Північний потік 2" не можна зупинити. Це можна зробити. Але діяти потрібно дуже, дуже швидко. Запровадити санкції проти суден, які зараз активно задіяні у проведенні газогону у Балтійському морі".

Загроза санкцій США поки що призвела до паніки в середовищі підрядників, але ще не зупинила процес. Очевидно, йде змагання хто швидше досягне мети - США завершать свої внутрішні процедури і запустять санкції чи Росія встигне до часу "Х" укласти трубу на дно морське?

Важливо звернути увагу що робить зараз технічний флот швейцарського підрядника Allseas Group. Игорь Маскалевич вказував на те, що головне судно рухається в бік Данських проток. Але схоже на те, що цей рух не для того щоб покинути зону будівельних робіт у ВМЕЗ Королівства Данського. Pionner Spirit займає нову позицію південніше і західніше о-ва Борнхольм, в той час як інше судно Solitaire перебуває північніше і східніше.

Необхідно також звернути увагу і на те, де перебувають судна-постачальники, які доставляють труби з портів складування. Їх чотири загалом: Fortress, Alegria Felicity и Sea Spear - по два на кожного трубоукладчика. Якраз Felicity поспішає до Pioneer Spirit з вантажем, у той час як Sea Spear маневрує в порту під завантаження.

Fortress і Allegria перебувають поблизу Solitaire. Там же перебуває і Oceanic - судно з якого ведеться підводний моніторинг укладення труб. Поруч маневрує і Evita II - ще одне судно-постачальник.

Інше судно Fortitude здійснюватиме моніторинг укладення в зоні роботи Pioneer Spirite.

Отже, схоже на те, що включено турборежим. Поки писав цей пост Fortress вже практично підійшов до Solitaire.

Тому потрібні швидкі дії по фіналізації санкційного закону в США та його запуску в дію в гіперрежимі!

Михайло Гончар

Fb