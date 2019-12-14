Україна та Білорусь розширюють торговельно-економічне співробітництво - Оржель

Україна та Республіка Білорусь розширюють торговельно-економічне співробітництво.

Про це йшлося на засіданні міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, повідомляє Урядовий портал.

«Співпраця з Республікою Білорусь забезпечить розвиток та функціонування стабільних і конкурентоспроможних секторів економіки наших держав. Реалізація домовленостей дасть можливість зміцнити політичні, торговельно-економічні та культурні зв’язки між нашими країнами», - сказав міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.

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За його словами, Республіка Білорусь і Україна є важливими торговельними партнерами.

«Візит білоруської делегації такого рівня - це реальна можливість продовжити діалог з метою практичної реалізації актуальних завдань співробітництва в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес для народів наших держав», - наголосив Оржель.

Він вважає, що проведені конструктивні дискусії на експертних консультаціях в рамках Комісії дозволять поглибити співпрацю України і Республіки Білорусь та закласти міцний фундамент для плідної та ефективної спільної роботи.