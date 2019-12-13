Нафтогаз назвав дві ціни на газ для промисловості у січні

Промислові споживачі, котрі купують газ на умовах передоплати, у січні-2020 платитимуть стільки ж, скільки й населення, - по 5550 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ та витрат на транспортування). Без передоплати ціна буде вищою - 6072 грн за 1 тис. кубометрів.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Для промислових споживачів, які купують газ Нафтогазу на умовах передплати, у січні також (як і для захищених споживачів - ред.) діятиме ціна 5500 грн за тис. кубометрів газу. Промисловим споживачам, які купують газ без передплати, Нафтогаз у січні 2020 року пропонує газ за ціною 6072 грн за тис. кубометрів (без ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами)", - йдеться у повідомленні.

Із детальними умовами комерційної пропозиції Нафтогазу можна ознайомитись на сайті компанії за посиланням .

Як повідомляв Укрінформ, Нафтогаз запропонує пільговим споживачам у 2020 році не лише ціну газу на місяць, а й можливість купувати газ за гарантованою ціною на квартал. Із 1 січня і до кінця опалювального сезону така ціна (без ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів) визначена на рівні 5,5 грн за кубометр, при цьому роздрібна ціна становитиме 7,2-7,8 грн за кубометр.

Оптова ціна на природний газ для населення та виробників тепла у січні також становитиме 5,5 грн за кубометр (без ПДВ і націнки газзбутів).

Згідно з міжнародними зобов’язаннями, з 1 січня 2020 року Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів у рамках ПСО. Це означає, що оптова ціна для побутових споживачів має відповідати ринковій ціні для комерційних споживачів.