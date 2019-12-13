САП завершила слідство про розкрадання $20 мільйонів Ощадбанку

Прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури ухвалили рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акта у провадженні щодо заволодіння коштами "Ощадбанку" в сумі 20 000 000 доларів США.

Про це повідомляє САП у Facebook.

"Прокурорами САП 13 грудня 2019 року прийнято рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акта у провадженні за підозрою працівників АТ "Ощадбанк", колишніх працівників і бенефіціарних власників підприємств групи "Креатив" у заволодінні коштами банку в сумі 20 000 000 доларів США. При цьому детективам #НАБУ надано доручення повідомити сторону захисту про прийняте рішення та про відкриття для ознайомлення матеріалів досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у вказаному провадженні до кримінальної відповідальності притягнуто 13 осіб, серед яких, зокрема: екснародний депутат України 8 скликання, колишній бенефіціарний власник компаній групи "Креатив"; колишня директорка департаменту корпоративного бізнесу держбанку (наразі — заступниця голови правління АТ "Ощадбанк"); колишній начальник управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк" (звільнився у 2015 році з держбанку); колишня начальниця відділу управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк" (наразі — очільниця зазначеного управління держбанку); колишні бенефіціари групи компаній "Креатив"; низка колишніх службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цієї групи компаній, та оцінювач.

Дії 12 підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу. Дії колишнього народного депутата кваліфіковано як організатора злочинів, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу.

"За даними досудового слідства у період 2013–2014 років посадові особи приватних підприємств, що входили до групи компаній "Креатив", у змові з посадовими особами АТ "Ощадбанк" з метою одержання і використання для особистих потреб 20 000 000 доларів США, підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на відповідну суму нібито на купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів власники "Креативу" вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. Згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю в Україні", - повідомляють у САП.