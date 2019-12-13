САП завершила слідство про розкрадання $20 мільйонів Ощадбанку

САП завершила слідство про розкрадання $20 мільйонів Ощадбанку

Укрінформ
Прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури ухвалили рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акта у провадженні щодо заволодіння коштами "Ощадбанку" в сумі 20 000 000 доларів США.

Про це повідомляє САП у Facebook.

"Прокурорами САП 13 грудня 2019 року прийнято рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акта у провадженні за підозрою працівників АТ "Ощадбанк", колишніх працівників і бенефіціарних власників підприємств групи "Креатив" у заволодінні коштами банку в сумі 20 000 000 доларів США. При цьому детективам #НАБУ надано доручення повідомити сторону захисту про прийняте рішення та про відкриття для ознайомлення матеріалів досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у вказаному провадженні до кримінальної відповідальності притягнуто 13 осіб, серед яких, зокрема: екснародний депутат України 8 скликання, колишній бенефіціарний власник компаній групи "Креатив"; колишня директорка департаменту корпоративного бізнесу держбанку (наразі — заступниця голови правління АТ "Ощадбанк"); колишній начальник управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк" (звільнився у 2015 році з держбанку); колишня начальниця відділу управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк" (наразі — очільниця зазначеного управління держбанку); колишні бенефіціари групи компаній "Креатив"; низка колишніх службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цієї групи компаній, та оцінювач.

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Дії 12 підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу. Дії колишнього народного депутата кваліфіковано як організатора злочинів, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу.

"За даними досудового слідства у період 2013–2014 років посадові особи приватних підприємств, що входили до групи компаній "Креатив", у змові з посадовими особами АТ "Ощадбанк" з метою одержання і використання для особистих потреб 20 000 000 доларів США, підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на відповідну суму нібито на купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів власники "Креативу" вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. Згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю в Україні", - повідомляють у САП.

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