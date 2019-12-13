Лондон після Brexit захоче укласти торговельну угоду з Україною якнайшвидше — експерт

Переконлива більшість Консервативної партії у британському парламенті, яка сформується за результатами дострокових виборів, забезпечить укладання вигідної для обох націй торговельної угоди з Україною.

Таке переконання в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу висловив британський журналіст, видавець проекту EU Today Гарі Картрайт.

"Є великі сподівання, що нині уряд, маючи переконливу більшість, буде спроможний ефективно працювати з іншими країнами у вирішенні важливих питань у період після Brexit. Ми знаємо, як повільно рухається у цьому ЄС. Вважаю, що Лондон буде зацікавлений укласти торговельну угоду якнайшвидше, а Україна має дуже позитивну репутацію у Британії. Сподіваюся, що обидві нації можуть досягти дуже позивних двосторонніх домовленостей", - переконаний британський журналіст.

Картрайт також звернув увагу, що за результатами дострокових парламентський виборів у Сполученому Королівстві повної невдачі зазнали проросійські британські націоналісти на чолі з Нігелем Фараджем. Представники очолюваної цим політиком партії Brexit не матимуть жодного місця у Палаті представників. А після виходу Великої Британії з Євросоюзу, нагадує експерт, британські парламентарії втратять свої мандати у Європарламенті, включаючи представників партії Brexit.

Як повідомлялося, 12 грудня у Великій Британії пройшли позачергові парламентські вибори, в який переконливу перемогу здобула Консервативна партія на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Консерватори отримали у Палаті громад переконливу більшість.