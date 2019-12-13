Рада НБУ розкритикувала рішення Нацбанку про зниження облікової ставки

Рада Національного банку України вважає рішення Національного банку щодо зниження облікової ставки на 2 відсоткових пункти до 13,5% правильним, але запізнілим кроком до пом’якшення монетарної політики.

Про це написав голова Ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook.

"Зниження облікової ставки на 2 в. п. до 13,5% вважаю правильним, але запізнілим кроком на шляху пом’якшення монетарної політики. Запізнілим є рішення щодо підняття ліміту інтервенцій на валютному ринку до 50 млн$ в день. Це треба було робити ще на початку листопада", - написав Данилишин.

Він зазначив, що в умовах, коли показник інфляції за останній рік становить 5,1%, спостерігається фактично промислова дефляція, показник облікової ставки на рівні 15,5% можна було б вважати саботажем на шляху пом’якшення монетарної політики.

"До зниження облікової ставки Правління підштовхнула як різка критика з боку Ради НБУ, громадськості. Діяльність Правління НБУ, яке стримує зниження облікової ставки, завдає суттєвого удару по подальшому економічному зростанню, сповільненню кредитування економіки, зростанню дисбалансів у зовнішній торгівлі. Це ще раз доводить, що теперішня політика НБУ є ситуативною, не підкріпленою реальними науковими обґрунтуваннями, спрямована на збільшення залежності від зовнішнього фінансування та робить Україну вразливою до екстраординарних подій на зразок криз 1998 та 2008", - зауважив Данилишин.

За його словами, повільне зниження облікової ставки на фоні низької інфляції робить неможливим кредитування великих підприємств у національній валюті. Це також є «перегрівом» монетарної політики, коли значення інфляції нижчі за інфляційний таргет можуть становити реальну небезпеку для подальшого зростання ВВП та наповнення державного бюджету.

"Грубі помилки правління НБУ в кінці минулого - на початку цього року по встановленню облікової ставки на основі хибних припущень і прогнозів мають далекосяжні наслідки і, можливо, мають ознаки спрямованого гальмування політики прискореного розвитку країни. Можна сказати, що відновлення кредитування в 2019 (році - ред.) провалено. Навіть, якби Правління Нацбанку знизило облікову ставку на 3% на засіданні 12 грудня, це кардинально не переламає ситуацію - починати зниження ставки потрібно було ще навесні", - наголосив очільник Ради НБУ.

На його думку, нині реальна ставка для України має становити до 10% річних.

Як повідомляв Укрінформ, правління Національного банку України прийняло рішення знизити облікову ставку до 13,5% річних із 13 грудня 2019 року.