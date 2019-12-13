Рада НБУ розкритикувала рішення Нацбанку про зниження облікової ставки

Рада НБУ розкритикувала рішення Нацбанку про зниження облікової ставки

Укрінформ
Рада Національного банку України вважає рішення Національного банку щодо зниження облікової ставки на 2 відсоткових пункти до 13,5% правильним, але запізнілим кроком до пом’якшення монетарної політики.

Про це написав голова Ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook.

"Зниження облікової ставки на 2 в. п. до 13,5% вважаю правильним, але запізнілим кроком на шляху пом’якшення монетарної політики. Запізнілим є рішення щодо підняття ліміту інтервенцій на валютному ринку до 50 млн$ в день. Це треба було робити ще на початку листопада", - написав Данилишин.

Він зазначив, що в умовах, коли показник інфляції за останній рік становить 5,1%, спостерігається фактично промислова дефляція, показник облікової ставки на рівні 15,5% можна було б вважати саботажем на шляху пом’якшення монетарної політики.

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"До зниження облікової ставки Правління підштовхнула як різка критика з боку Ради НБУ, громадськості. Діяльність Правління НБУ, яке стримує зниження облікової ставки, завдає суттєвого удару по подальшому економічному зростанню, сповільненню кредитування економіки, зростанню дисбалансів у зовнішній торгівлі. Це ще раз доводить, що теперішня політика НБУ є ситуативною, не підкріпленою реальними науковими обґрунтуваннями, спрямована на збільшення залежності від зовнішнього фінансування та робить Україну вразливою до екстраординарних подій на зразок криз 1998 та 2008", - зауважив Данилишин.

За його словами, повільне зниження облікової ставки на фоні низької інфляції робить неможливим кредитування великих підприємств у національній валюті. Це також є «перегрівом» монетарної політики, коли значення інфляції нижчі за інфляційний таргет можуть становити реальну небезпеку для подальшого зростання ВВП та наповнення державного бюджету.

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"Грубі помилки правління НБУ в кінці минулого - на початку цього року по встановленню облікової ставки на основі хибних припущень і прогнозів мають далекосяжні наслідки і, можливо, мають ознаки спрямованого гальмування політики прискореного розвитку країни. Можна сказати, що відновлення кредитування в 2019 (році - ред.) провалено. Навіть, якби Правління Нацбанку знизило облікову ставку на 3% на засіданні 12 грудня, це кардинально не переламає ситуацію - починати зниження ставки потрібно було ще навесні", - наголосив очільник Ради НБУ.

На його думку, нині реальна ставка для України має становити до 10% річних.

Як повідомляв Укрінформ, правління Національного банку України прийняло рішення знизити облікову ставку до 13,5% річних із 13 грудня 2019 року.

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