Рада планує захистити боржників від колекторів

Верховна Рада на засіданні 12 грудня ухвалила в першому читанні законопроєкт про захист прав та інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Законопроєктом пропонується визначити загальні організаційно-правові принципи здійснення господарської діяльності у сфері здійснення колекторської діяльності", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у документі визначається поняття "колекторська діяльність".

Проєктом передбачено під час організації та здійснення колекторської діяльності заборонити здійснювати дії, що посягають на права, свободи та власність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їх життя та здоров'я, честь, гідність і ділову репутацію, використовувати силу, насильство, погрози здійснювати незаконні або неправомірні дії та/або використовувати образи особистої гідності стосовно боржника, його представника (представників) та/або членів сім’ї боржника-фізичної особи.

Також передбачається заборонити колекторам використовувати вульгарну або нецензурну лексику, використовувати грубий тон розмови, а також вчиняти інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, по відношенню до боржника, його представника (представників) та/або членів сім’ї боржника-фізичної особи; використовувати засоби, які мають характер залякування; умисно надавати боржнику неправдиву інформацію щодо простроченої заборгованості.

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Крім того, колекторам також хочуть заборонити надавати неправдиву інформацію про свій статус, кваліфікацію або професійні повноваження; висловлювати у будь-який спосіб погрози щодо здійснення противоправних дій, що мають на меті порушити право власності на майно боржника; приймати доручення на врегулювання простроченої заборгованості в разі, якщо виконання такого доручення завадить виконанню раніше прийнятого доручення; вводити боржника в оману щодо розміру, характеру та підстав виникнення простроченої заборгованості тощо.

Під час організації та здійснення колекторської діяльності пропонується заборонити будь-які методи, форми і засоби впливу, у тому числі ті, можливість вчинення яких передбачена або не заборонена законом, у разі якщо боржник-фізична особа повідомив суб’єкта колекторської діяльності про одну з документально підтверджених обставин.