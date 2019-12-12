Із продуктів тваринного походження дешевшають лише яйця і сало

Серед продуктів тваринного походження з листопада 2018 року по листопад 2019 року подешевшали лише яйця та сало: на 15,6% та 1,2% відповідно.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

У листопаді 2019 року десяток яєць в середньому по Україні коштував 20,93 грн, на 15,6% менше, ніж у листопаді 2018 року. Сало у листопаді 2019 року продавалося по 74,78 грн за кг, на 1,2% дешевше, ніж роком раніше.

Решта продуктів тваринного походження протягом вказаного періоду несуттєво подорожчала.

Ціна філе курячого з листопада 2019 року по листопад 2018 року зросла на 0,7%, до 104,33 грн за кг, курятини у тушках — на 4,1% до 60,74 грн за кг.

Яловичина з листопада 2018 року подорожчала на 3,6% (до 132,05 грн за кг у листопаді 2019 року), свинина — на 3,0% (до 119,32 грн за кг). Ковбасу варену першого ґатунку у минулому місяці в середньому по країні продавали по 98,02 грн за 1 кг, з листопада 2018 року вона піднялась у ціні на 6,3%.

Морожена риба у листопаді 2019 року коштувала 78,83 грн за кг, на 8,1% дорожче, ніж торік.

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% з листопада 2019 року по листопад 2018 року піднялось у ціні на 7,8% (до 25,22 грн за кг); сири м’які жирні — на 9,9% (до 104,7 грн за кг); сметана жирністю до 15% — на 10,1% (до 61,0 грн за кг); вершкове масло подорожчало за вказаний період на 10,3% (до 42,19 грн за 200 г).