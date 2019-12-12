Статутний капітал Оператора ГТС збільшили до 3,8 мільярда

Акціонерне товариство "Укртрансгаз" збільшило розмір статутного капіталу ТОВ "Оператор ГТС України" до 3,8 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті ТОВ "Оператор ГТС України".

"Рішенням акціонерів АТ "Укртрансгаз" погодив збільшення розміру статутного капіталу ТОВ "Оператор ГТС України" до 3,8 млрд грн. Також в уставний фонд нового оператора ГТС внесені активи Укртрансгазу необхідні для надання послуг з транспортування газу", - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення відображено в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Зазначається, що збільшення статутного капіталу передбачено Постановою Кабінету Міністрів України №840 "Про відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи". Згідно з постановою Мінекономіки, Міністерству енергетики та захисту довкілля, Мінфіну, Мін’юсту було доручено вжити заходів до збільшення статутного капіталу ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" з метою забезпечення можливості виконання товариством функцій оператора газотранспортної системи шляхом відчуження АТ "Укртрансгаз" власних необоротних та оборотних матеріальних активів, що використовуються у процесі транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

Як відомо, ТОВ "Оператор ГТС України" створено в 2019 році з метою виконання вимог щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу, визначених Законом України "Про ринок природного газу", заснованих на міжнародних зобов’язань України за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію з ЄС. Засновником ТОВ "Оператор ГТС України" є АТ "Укртрансгаз", яке володіє часткою в розмірі 100% статутного капіталу Товариства. Відповідно до плану трансформації, після завершення транзитного контракту з ПАТ "Газпром" з 1 січня 2020 року ТОВ "Оператор ГТС України" повинен вийти з-під управління компаній Групи Нафтогаз та стати незалежним та сертифікованим оператором ГТС.

Наразі комерційні послуги з транспортування природного газу клієнтам здійснює чинний ліцензіат – АТ "Укртрансгаз", після отримання ліцензії на транспортування природного газу з 01.01.2020 року – ТОВ "Оператор ГТС України".

Як повідомляв Укрінформ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 25 листопада 2019 року схвалила попереднє рішення про сертифікацію ТОВ "Оператор ГТС України".