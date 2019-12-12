USAID надало грант на $130 тисяч Українському об'єднанню лізингодавців

Асоціація "Українське об'єднання лізингодавців" отримала грант від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) на суму 130 тис. дол. на підтримку лізингового фінансування.

Про це було оголошено під час круглого столу в Укрінформі “Ринок медичного обладнання в Україні: час лізингу”, повідомляє кореспондент агентства.

"Протягом останніх трьох років Українське об'єднання лізингодавців успішно співпрацює з Проєктом USAID "Трансформація фінансового сектору" задля підтримки розвитку лізингової галузі. Грант допоможе нам розширити послуги для членів Асоціації та зміцнити організацію", - зазначила генеральний директор Асоціації Марина Масіч.

За словами Масіч, це є важливим, оскільки лізинг на сьогодні - швидко зростаючий постачальник фінансування для МСБ, із прогнозованим надходженням лише у 2019 році 24 млрд грн.

Як наголосив керівник Проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору» Роберт Бонд, це перший грант у рамках проєкту.

Грантові кошти будуть спрямовані на три основні цілі. Перша - це популяризація лізингу для малого та середнього бізнесу. Зокрема, підготовка публікацій на цю тему, розміщення інформації в інтернеті, проведення регіональних ярмарків та заходів. Друга мета - це вдосконалення професійного рівня учасників ринку шляхом проведення щорічних конференцій, навчання, запровадження програми сериифікації лізингодавців та автоматизованої звітності.

Ще однією метою гранту є проведення досліджень ринку та аналізу даних перспективних для лізингу галузей в Україні, у тому числі - відновлюваних джерел енергії та ІT.

"Сильна, самостійна професійна Асоціація підтримуватиме належну ринкову поведінку, представлятиме інтереси лізингу на публічній арені та сприятиме зростанню та розвитку ринку лізингу", - підкреслив керівник напряму НФУ проєкту USAID "Трансформація фінансового сектору" Володимир Кузьо.

Як зазначалося у ході круглого столу, Асоціація розпочала свою співпрацю з проєктом USAID в 2017 році за напрямками змін у законодавстві щодо фінансового лізингу, а також - задля популяризації фінансового лізингу серед малого та середнього бізнесу.

Як повідомлялось, Асоціацію "Українське об'єднання лізингодавців" було створено в 2005 році як добровільну спілку професійних учасників ринку лізингу.Сьогодні Асоціація об'єднує 27 компаній. Організація є єдиною професійною організацією галузі, члени якої представляють 80% українського ринку фінансового лізингу.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) підтримує партнерські стосунки з Україною з 1992 року.

Проєкт USAID "Трансформація фінансового сектору" надає технічну допомогу Україні за напрямками споживчого кредитування, зміни нормативної бази, фінансування у небанківському секторі, електронних фінансів, а також фінансової інклюзії та захисту прав споживачів.