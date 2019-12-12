ЄС захищатиме власні інтереси в умовах “паралічу” апеляційної системи СОТ – Єврокомісія

Європейська Комісія 12 грудня оприлюднила пропозиції до внесення змін у європейське законодавство з метою створення інструментів захисту інтересів ЄС у системі міжнародної торгівлі.

Таке рішення стало прямою відповіддю на “параліч” апеляційної системи Світової організації торгівлі, адже відучора апеляційний орган СОТ не може виносити рішень у торговельних суперечках між членами цієї організації, що ставить під загрозу економічні інтереси Євросоюзу.

Про суть таких пропозицій Єврокомісії у четвер у Брюсселі розповів Єврокомісар з питань торгівлі Філ Хоган (Phil Hogan), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ці заходи мають забезпечити здатність ЄС ефективно захищати себе, власних громадян і бізнес, проти дій будь-якої третьої країни, яка намагається застосовувати незаконні торговельні практики, і водночас блокує процес урегулювання спорів як у контексті СОТ, так і у виконанні двосторонніх угод», - зауважив Єврокомісар.

Він нагадав, що, за існуючими регуляторними правилами, ЄС може здійснювати контрзаходи економічного характеру лише за зобов’язуючим рішенням СОТ. Виходячи з того, що відучора апеляційний орган СОТ, який є вищою інстанцією у врегулюванні торговельних суперечок, не здатен надалі приймати рішень, це дало змогу третім країнам повністю уникати рішень Ради СОТ. У цих умовах економічні інтереси ЄС залишилися без захисту, що, за словами Єврокомісара, є неприйнятним.

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«Такий розвиток є дуже прикрим, він завдає серйозного удару по системі міжнародної торгівлі, що основана на правилах, яка протягом минулих 24 років покладалася на апеляційний орган СОТ. Це сталося в результаті блокування цього апеляційного органу з боку США. Виходячи з цього, відсутність у європейському законодавстві ефективного механізму з урегулювання суперечок створює серйозний правовий провал, що може поставити під ризик виконавчі спроможності Євросоюзу та піддати небезпеці його інтереси», - зауважив Філ Хоган.

З метою усунення цього недоліку Єврокомісія запропонувала додатки до чинного регуляторного законодавства Євросоюзу, які дозволяють ЄС здійснювати контрзаходи вже на тому етапі, коли Рада СОТ у першій інстанції доходить висновку, що певна країна порушує правила СОТ та завдає шкоди Європейському Союзу. Такий механізм буде застосовуватися у випадках, коли одна із сторін торговельної суперечки штучно блокує внутрішні апеляційні процедури СОТ.

При цьому Хоган підтвердив безумовну підтримку ЄС діяльності СОТ та підкреслив, що надані пропозиції Єврокомісії жодним чином не мають на меті нехтування правилами цієї організації.

«Тимчасові заходи з організації процедури апелювання та арбітражу за правилами СОТ Єврокомісія пропонує як реакцію на паралізацію апеляційного органу СОТ. Наші поважні торговельні партнери, такі як Канада та Норвегія, поділяють з нами такий намір. Ми ведемо переговори з іншими партнерами, щоб організувати належну лінію захисту. Ми все ще маємо Раду СОТ, рішення якої є обов’язковими, якщо не подається апеляція. Ми маємо намір створити альтернативний внутрішній порядок апелювання, який є відкритим для погодження з нашими партнерами, на той випадок, коли апеляційний орган СОТ не є функціональним», - сказав Єврокомісар.

Зокрема, для подальшого забезпечення контролю за виконанням торговельних угод Єврокомісія пропонує створити посаду головного директора з питань забезпечення торгівлі (Chief Trade Enforcement Officer), який, зокрема, опікуватиметься врегулюванням торговельних суперечок.

Хоган нагадав, що захист інтересів ЄС у системі міжнародної торгівлі є ключовим пріоритетом Єврокомісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн. Європейський Союз зосереджує увагу на створенні механізму виконання партнерами зобов’язань за торговельними угодами не лише в рамках СОТ, але й у форматі регіональних організацій та двосторонніх відносин. Цей механізм діятиме у випадках, коли певні країни відмовляються виконувати рішення в рамках міжнародної системи врегулювання спорів.

«Це є потужним сигналом, що сильна Європа у світі означає також сильну Європу у глобальній торговельній системі. Я сподіваюся, що Європейська Рада та Європарламент розглянуть ці додатки до регуляторних правил ЄС як невідкладне питання. Тоді ми будемо повністю готові захистити економічні та торговельні інтереси ЄС у цьому світі, що так швидко змінюється. Наші дії повною мірою відповідають міжнародному законодавству», - зазначив Єврокомісар.

Як уже повідомляв Укрінформ, СОТ у так званій справі навколо субсидій Airbus дала формальний дозвіл США на застосування підвищених тарифів на експорт з ЄС. З 18 жовтня 2019 року США ввели тарифи в обсязі 25% на великий перелік сільськогосподарської продукції з ЄС, у тому числі на французьке вино, італійські сири та іспанську оливкову олію. Водночас, ЄС виграв паралельний позов у СОТ проти американської компанії Boeing, и також отримав дозвіл на уточнення тарифів у торгівлі зі США, що може відбутися вже у 2020 році.