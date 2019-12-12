Гончарук пояснив "плюси" зниження облікової ставки одразу на два пункти

Зниження облікової ставки одразу на 2 пункти свідчить про стабільний позитивний тренд в економіці.

Таку думку висловив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи зниження Нацбанком облікової ставки одразу на 2 пункти - з 15,5% до 13,5%, повідомляє Урядовий портал.

“Це - дешевші кредитні ресурси не лише для населення, а й для бізнесу. А ще зниження облікової ставки означає, що Нацбанк не бачить загрози для низької і стабільної інфляції. Отже, зниження інфляції до 5% у листопаді - не разова перемога, а прогнозований і очікуваний тренд”, - підкреслив Гончарук.

Глава уряду додав, що показник, оприлюднений Нацбанком, є також показником стабільності економіки.

«Це підтвердження, що економіка стабільна та сильна, в умовах якої громадяни можуть без остраху заощаджувати кошти в національній валюті - гривні, а бізнес - інвестувати у майбутнє”, - зазначає Прем'єр-міністр.

За його словами, зниження інфляції та облікової ставки НБУ стало можливим через зміцнення гривні.

“Недарма підписували Меморандум про співпрацю між урядом та НБУ - координація та взаємодія дають позитивний ефект”, - прокоментував Гончарук.