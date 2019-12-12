Україні варто розширити можливості лізингу медобладнання - USAID

За результатами дослідження, проведеного за Проєктом USAID "Трансформація фінансового сектору", Україні рекомендовано розширити можливості лізингу медичного обладнання.

Результати дослідження асоціації "Українське об'єднання лізінгодавців" оприлюднено під час круглого столу в Укрінформі.

"Лізинг медичного обладнання може прискорити реалізацію реформи системи охорони здоров'я в Україні, підвищити ефективність лікування населення і допомогти малим та середнім приватним клінікам та лікарям модернізувати своє діагностичне обладнання", - йдеться у дослідженні.

Як наголошується, завдяки нещодавнім державним реформам в Україні збільшується кількість малих приватних закладів охорони здоров'я. Але таким клінікам та лікарням часто не вистачає коштів на модернізацію.

"Невеликі заклади охорони здоров'я мають спільну проблему, а саме - відсутність доступу до фінансування для активного розширення бізнесу. Банківські кредити важко отримати і у них висока вартість, обсяг внутрішнього ринку капіталу невеликий, і вибір інструментів для залучення інвестицій обмежений. Ми могли б разом з державою та міжнародними фінансовими установами розробити певні програми для виділення коштів на підтримку лізингу медичного обладнання", - наголосив голова ради директорів асоціації Олександр Кощеєв.

Під час презентації зазначалося, що, згідно з прогнозами, ринок медичного обладнання наступні 5 років зростатиме - як у світі, так і в Україні. За словами радника із розвитку лізингового ринку Проєкту USAID Наталії Педос, цей висновок грунтується на аналізі світових та українських тенденцій, який засідчив старіння та збільшення чисельності населення; швидкий розвиток іноваційних, але дорогих цифрових технологій; підвищення ролі профілактичної медицини та невеликих клінік.

За словами Педос, обсяг українського ринку медичних виробів (медичного обладнання) в 2018 році оцінювався в 405,8 млн доларів, і майже 400 млн доларів з цієї суми припадало на імпорт.

"Для забезпечення стабільного розвитку цього ринку потрібне фінансування, і оптимальним видом такого фінансування є лізинг", - наголосила радник Проєкту USAID.

Асоціація "Українське об'єднання лізінгодавців" була створена в 2005 році як добровільний союз професійних учасників ринку лізингу.Сьогодні Асоціація об'єднує 27 компаній. Організація є єдиною професійною організацією галузі, члени якої представляють 80% українського ринку фінансового лізингу.

Проєкт USAID "Трансформація фінансового сектору" надає технічну допомогу Україні за напрямками споживчого кредитування, зміни нормативної бази, фінансування у небанківському секторі, електронних фінансів, а також - фінансової інклюзії та захисту прав споживачів.