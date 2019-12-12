Смолій назвав найбільші ризики для стабільності економіки

Судові рішення та тиск на Національний банк можуть негативно вплинути на курсові та інфляційні очікування, а також ускладнити доступ до міжнародних ринків капіталу.

Про це на пресконференції заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зберігається ризик посилення загроз для макрофінансової стабільності унаслідок судових рішень та тиску на Національний банк. Реалізація цих ризиків може погіршити курсові й інфляційні очікування та ускладнити доступ до міжнародних ринків капіталу в умовах необхідності здійснення пікових боргових виплат", - сказав Смолій.

Він також зазначив, що є і зовнішні ризики, які можуть становити загрозу для стабільності економіки України. Серед них і повне припинення транзиту газу з Росії територією України, і посилення торговельних війн та підвищення турбулентності на глобальних фінансових ринках, ескалація військового конфлікту та нові торговельні обмеження з боку Росії.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 12 грудня ухвалив рішення знизити облікову ставку до 13,5%.