На уповільнення інфляції вплинула міцна гривня - Смолій

Споживча інфляція у листопаді уповільнилася до 5,1% річних унаслідок як зміцнення обмінного курсу гривні, так і поліпшення інфляційних очікувань.

Про це на пресконференції у четвер заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У листопаді 2019 року інфляція стрімко уповільнилася, навіть швидше за наші очікування, до 5,1% у річному вимірі. Таким чином, ми досягли середньострокової цілі у 5%, яку задекларували у 2015 році", - сказав Смолій.

Він зазначив, що в основі цієї стійкої тенденції – поступове послаблення фундаментального тиску на ціни, ознакою якого є уповільнення базової інфляції, а також зниження цін на енергоносії. Інфляція суттєво уповільнилася внаслідок як зміцнення обмінного курсу гривні, так і поліпшення інфляційних очікувань. Тому саме ці фактори нівелювали тиск на ціни, спричинений стійким споживчим попитом і слабшим урожаєм окремих овочів.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, споживчі ціни у листопаді 2019 року порівняно з жовтнем 2019 року збільшилися на 0,1%, з груднем 2018 року — на 4,3%, з листопадом 2018 року - на 5,1%.