Рада зменшила тиск на бізнес із боку органів ринкового нагляду

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду".

Відповідне рішення підтримали 277 народних депутатів за мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законом внесено до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського кодексу України, законів України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про Національну поліцію» зміни, які спрямовані на вдосконалення системи державного ринкового нагляду за безпечністю продукції, яка вводиться в обіг та розповсюджується на території України.

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Законом вводяться норми, спрямовані на зменшення корупційних ризиків у діяльності посадових осіб під час здійснення перевірок, посилення захисту споживачів та інших суспільних інтересів у разі виявлення на ринку нехарчової продукції, що є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам.

Законом також на виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, приводиться чинне законодавство України у сфері державного ринкового нагляду у відповідність до вимог законодавства Європейського Союзу.

Цей закон набуває чинності за три місяці після його опублікування в парламентській газеті "Голос України".