Фонд гарантування завершив ліквідацію ЮСБ Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 11 грудня 2019 року завершив ліквідацію ПАТ "Юніон стандард банк".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Відповідно до статті 53 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі – Закон) 11 грудня 2019 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №15561110053048023 про державну реєстрацію припинення Публічного акціонерного товариства "Юніон стандард банк" (далі - ПАТ "ЮСБ Банк") як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим", - йдеться в повідомленні.

Згідно зі статтею 52 Закону вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними.

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Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування 9 грудня 2019 року завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "ЮСБ Банк".

Національний банк України 25 грудня 2015 року за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв постанову № 939 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Юніон стандард банк".