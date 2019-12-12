Фонд гарантування завершив ліквідацію ЮСБ Банку
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"Відповідно до статті 53 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі – Закон) 11 грудня 2019 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №15561110053048023 про державну реєстрацію припинення Публічного акціонерного товариства "Юніон стандард банк" (далі - ПАТ "ЮСБ Банк") як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим", - йдеться в повідомленні.
Згідно зі статтею 52 Закону вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними.
Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування 9 грудня 2019 року завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "ЮСБ Банк".
Національний банк України 25 грудня 2015 року за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв постанову № 939 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Юніон стандард банк".