Представники бізнесу запропонували створити Міністерство промислової політики

Підприємці та експерти напрацювали пакет пропозицій щодо нової експортної стратегії України, зокрема, пропонується запустити роботу Експортно-кредитного агентства.

Про це Укрінформу повідомили в Київській торгово-промисловій палаті за підсумками круглого столу «Експортна стратегія України та інституційні механізми підтримки національного експорту».

"Існуюча в Україні мережа інституцій з підтримки міжнародної торгівлі неспроможна забезпечити належний рівень ефективної підтримки українських експортерів. Національний експорт надалі значно поступається імпорту, станом на грудень 2019 року негативне сальдо торгового балансу склало майже 10 млрд дол. США.

З метою виправлення становища, підприємці та експерти напрацювали пакет пропозицій щодо нової експортної стратегії", - зазначили в КТПП.

Так, серед основних пропозицій - запустити роботу та виділити реальне фінансування Експортно-кредитного агентства, відновити та активізувати роботу двосторонніх міжурядових економічних комісій, створити Раду з міжнародної торгівлі, створити закордонну мережу просування експорту, відновити національну експортну логістику, розробити стратегію освоєння ринків збуту, а також захисту національного ринку від несправедливої конкуренції. За словами учасників круглого столу це зможе вивести український експорт на належний рівень, забезпечить приплив капіталів.

Представники бізнесу пропонують також створити Міністерство промислової політики та торгівлі, яке буде головним драйвером нової індустріалізації України.

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Крім того, учасники круглого столу ухвалили рішення звернутися до Президента України, Уряду та Верховної Раду з пропозицією ухвалити 5-річну Стратегію соціально-економічного розвитку України.

Повідомляється, що Київська торгово-промислова палата продовжуватиме працювати на вирішенням проблем експорту. Зокрема, планується створити робочу групу з розробки нової редакції Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», а також звернутися до профільних комітетів Верховної Ради з пропозицією надати своїх представників для повноцінного запуску Експортно-кредитного агентства.

У заході взяли участь представники Українського кредитного банківського союзу; представники найбільших бізнес-асоціацій: Укркондпром, Укршкірвзуттєпром, Українська зернова асоціація, Ліга страхових асоціацій України, Союз хіміків України. Також були присутні керівники Польського агентства з інвестицій та торгівлі, представники Посольства Словаччини в Україні, Канадсько-Української господарчої палати та ін.