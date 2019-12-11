У Кабміні придумали, як не повертати "Приват" Коломойському — ЗМІ
Про це йдеться на сайті ВР, передає Громадське.
Наразі на сайті парламенту проєкт закону відсутній. Зазначається, що ініціатором законопроєкту виступив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"У листопаді стало відомо, що в українському уряді розробляють новий законопроєкт, у якому хочуть прописати пряму заборону повертати виведені з ринку шляхом націоналізації банки колишнім власникам. Таку вимогу Україні висунув Міжнародний валютний фонд", - нагадує Громадське.
8 грудня очільник Кабміну повідомляв, що Національний банк у співпраці з урядом готують законопроєкт, яким заборонять повертати неплатоспроможні банки їхнім колишнім власникам. Тоді прем’єр уточнив, що не знає, коли саме законопроєкт ухвалять, однак, за його словами, це стане "питанням найближчого майбутнього".