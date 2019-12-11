У Кабміні придумали, як не повертати "Приват" Коломойському — ЗМІ

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який має врегулювати виведення з ринку неплатоспроможних банків та не дозволяти повертати їх попереднім власникам.

Про це йдеться на сайті ВР, передає Громадське.

Наразі на сайті парламенту проєкт закону відсутній. Зазначається, що ініціатором законопроєкту виступив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"У листопаді стало відомо, що в українському уряді розробляють новий законопроєкт, у якому хочуть прописати пряму заборону повертати виведені з ринку шляхом націоналізації банки колишнім власникам. Таку вимогу Україні висунув Міжнародний валютний фонд", - нагадує Громадське.

8 грудня очільник Кабміну повідомляв, що Національний банк у співпраці з урядом готують законопроєкт, яким заборонять повертати неплатоспроможні банки їхнім колишнім власникам. Тоді прем’єр уточнив, що не знає, коли саме законопроєкт ухвалять, однак, за його словами, це стане "питанням найближчого майбутнього".