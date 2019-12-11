Укрзалізниця підвищить оклади працівникам — підписали меморандум з профспілкою

Укрзалізниця та профспілка залізничників і транспортних будівельників України 11 грудня підписали меморандум, згідно з яким Укрзалізниця підвищить тарифні ставки і посадові оклади працівників у першому кварталі 2020 року не менше ніж на 10%.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

“Укрзалізниця та профспілка залізничників і транспортних будівельників України 11 грудня підписали меморандум про співпрацю та взаємодію. Згідно з меморандумом, сторони досягли домовленості про забезпечення підвищення тарифних ставок і посадових окладів працівників Укрзалізниці у першому кварталі 2020 року не менше ніж на 10%”, - йдеться у повідомленні.

Документом також передбачено подальше забезпечення оздоровлення залізничників і членів їхніх сімей та пенсіонерів у наступному році, а також фінансування об’єктів соціальної сфери.

Як зазначається, профспілка натомість надаватиме підтримку Укрзалізниці перед відповідними органами влади у питанні скасування податку на землю для підприємств залізничного транспорту, зближення класів вантажів, що перевозяться залізничним транспортом.

Крім того сторони домовилися створити спільну робочу групу для визначення єдиних підходів до надання матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам товариства.

"Укрзалізниця, як відповідальний роботодавець, піклується про співробітників, поліпшення умов їхньої роботи та оплати праці, тому соціальний діалог між компанією та профспілками буде тільки посилюватись", - сказав голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

Він також нагадав, що середня заробітна плата в компанії за останні три роки збільшилася більш ніж удвічі.

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"За 9 місяців 2019 року компанія направила на фінансування соціального пакета 2,1 млрд грн, що більше ніж за весь минулий рік. Понад 1 млрд грн компанія витратила на утримання соціальної інфраструктури: лікарень, оздоровчих, культурних і спортивних установ", - зауважив Кравцов.