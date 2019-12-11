Милованов показав скріни Privat24, щоб спростувати чутки про 1500% премії

Заробітна плата міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова становить в середньому понад 31 тис. грн за місяць.

Про це Милованов написав у Facebook.

"Всі виплати - зарплати та премії, які я отримав за три місяці роботи в міністерстві, - на фото: 93 122 грн в цілому, що складає 31 041 грн на місяць", - написав Милованов.

Він заявив, що хоче отримувати таку саму зарплату, як і всі інші міністри, "не більше і не менше".

За словами міністра, зарплати мають бути такими, щоб чесна і висококваліфікована людина погодилася працювати за такі гроші.

Міністр додав до посту копії банківських витягів зі своєї банківської картки. Згідно з ними, зокрема, у вересні були такі надходження: 5790 грн та 6392 грн, у жовтні - 6400 грн та 8235 грн, у листопаді - 36 356 грн та 14 080 грн.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що Милованову виписано премію у розмірі понад півтори тисячі відсотків.