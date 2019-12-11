Фонд гарантування продав мегапул майже за 304 мільйони

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав мегапул, що складається з активів трьох неплатоспроможних банків, за 303,5 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"4 грудня 2019 на майданчику ТОВ "Дебтекс Україна" (DebtX) відбулися торги мегапулу, що складається з активів трьох неплатоспроможних банків, а саме: АТ "Дельта Банк", АТ "Банк "Фінанси та Кредит", ПАТ "КБ "Надра". Початкова ціна: 351,22 млн грн. Торги відбувались за системою голландського аукціону. Ціна поетапно знижувалась на 1% від початкової ціни. На відмітці 168,58 млн грн торги були зупинені першою ставкою.

Потім, в процесі чесної конкурентної боротьби, серед семи учасників перемогла найвища ставка у 303,5 млн грн (ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп)", - йдеться в повідомленні.

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У Фонді гарантування зазначають, що переможець вже підписав протокол електронних торгів та має здійснити повну оплату коштів за лот (кошти мають надійти на рахунок банку (банків) не пізніше кінця 18 робочого дня з дати формування протоколу і підписати договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного активу) протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування електронною торговою системою протоколу електронного аукціону.

До складу цього пулу входять права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання та фізичними особами, а також дебіторська заборгованість.