Україна цьогоріч збільшила закачування газу до сховищ на третину

За 11 місяців 2019 року до підземних сховищ газу (ПСГ) було закачано 13,1 млрд кубометрів газу, що на 34% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це повідомляє АТ "Укртрансгаз" за результатами роботи ГТС України станом на 1 грудня.

"У січні-листопаді 2019 року до ПСГ було закачано 13,1 млрд куб. м газу, що більше на 34%, ніж протягом такого самого періоду 2018 року, а відбір з підземних сховищ склав 6,2 млрд куб. м газу, що менше на 26%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що імпорт газу зріс на 38% - загалом за одинадцять місяців 2019 року в Україну імпортовано 14,0 млрд кубометрів блакитного палива.

При цьому, надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України з початку року і станом на 1 грудня 2019 року у порівнянні з позначкою роком раніше залишилося на такому ж рівні – 18,9 млрд куб. м.

У січні – листопаді 2019 року споживання газу скоротилося на 6% - до 22,7 млрд кубометрів (без урахування обсягів газу для виробничо-технологічних витрат, що становить 3,2 млрд кубометрів).

Станом на 1 грудня 2019 року, в ПСГ України було накопичено 20,7 млрд куб. м блакитного палива - це на 29% більше, ніж рік тому.

Як повідомляв Укрінформ, У Нафтогазі зазначали, що для забезпечення сталого проходження осінньо-зимового сезону 2019/2020 роки Україні необхідно накопичити в ПСГ не менше 20 млрд куб. м газу.