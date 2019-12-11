В Україні з'явилось об'єднання маркетологів України

В Україні утворено громадську організацію професійного напрямку "Об'єднання маркетологів України".

Презентація організації відбулася 11 грудня 2019 року в Укрінформі, передає кореспондент агентства.

Євген Ромат

"Метою функціонування організації (об'єднання маркетологів України — ред.) є об'єднання зусиль професійних маркетологів щодо подальшого розвитку українського маркетингу", - наголосив один зі співзасновників організації Євген Ромат.

За його словами, рішення щодо заснування громадської організації, яка б об’єднувала професійних маркетологів України, було ухвалено у листопаді 2018 року у ході Восьмої Всеукраїнської конференції завідувачів кафедр маркетингу та суміжних дисциплін.

Як підкреслювалося у ході презентації, одним із завдань організації визначено об'єднання маркетологів регіонів і центру країни.

Ірина Литовченко

"Хоча є такі вузли наукової діяльності як Львів, Харків, Одеса, проте розрив між регіонами і центром спостерігається все більше і більше. Ми хочемо створити систему територіальних філіалів, які б, з одного боку, налагодили координацію регіонів і центру, щоб дифузія інновацій набувала темпів. З іншого боку, взаємодія між регіональними центрами наукової економічної думки, маркетингу, зокрема, це теж дуже важливо", - зазначила співорганізатор об'єднання маркетологів України Ірина Литовченко.

Вона також наголосила, що організація об'єднуватиме не наукові установи, а фізичних осіб — представників практичного та науково-теоретичного маркетингу.

"Ми не представляємо університети, наукові організації чи організації практиків. Ми об'єднуємо представників цих напрямків", - зазначила Литовченко.

У ході презентації ще один співзасновник об'єднання, Олена Каніщенко, анонсувала створення бази даних наукових шкіл і ключових публікацій у сфері маркетингу.

Олена Каніщенко

"Ми вбачаємо кілька сегментів аудиторії нашої організації. В першу чергу це викладачі, науковці, які на сьогоднішній день не завжди мають можливість реалізувати свої персональні амбіції. Завдання об'єднання — допомогти, підтримати, розвинути. Це буде відбуватися завдяки створенню бази даних наукових шкіл і ключових публікацій з різних напрямів маркетингу, організації міжнародних грантових проєктів, організації стажувань, підвищення кваліфікації з видачею сертифікатів", - наголосила вона.

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Наразі ГО "Об'єднання маркетологів України" вже має свою сторінку у Facebook, де можна ознайомитися з основними принципами та завданнями організації. Ведеться також робота над створенням офіційного сайту організації.