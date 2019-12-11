В Україні обсяги житлового будівництва збільшились на 48%

За три квартали 2019 року в Україні було прийнято в експлуатацію 7,7 млн кв. метрів житла (загальна площа), що на 48% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За січень-вересень 2019 року в Україні прийняли в експлуатацію 7,7 млн кв. метрів новозбудованого житла (на 48% більше, ніж за аналогічний період 2018 року), з яких у міській місцевості — 4,8 млн кв. метрів, у сільській — 2,9 млн кв. метрів.

Серед регіонів України перше місце за обсягами прийнятого за три квартали 2019 року в експлуатацію новозбудованого житла посіла Київська область (не враховуючи міста Києва) — 1,21 млн кв. метрів (на 24,0% більше, ніж за три квартали минулого року); друге — Львівська (963,6 тис. кв. метрів; на 61,9% більше); третє — Одеська (674,3 тис. кв. метрів; на 58,2% більше) області; у Києві за вказаний період було прийнято в експлуатацію 934,5 тис. кв. метрів житлових будівель (на 51,7% більше).

Найменше новозбудованого житла у січні-вересні 2019 року було прийнято в експлуатацію у Луганській (12,8 тис. кв. метрів; на 22,8% більше, ніж за три квартали 2018 року), Донецькій (44,0 тис. кв. метрів; на 67,5% більше) та Кіровоградській (56,5 тис. кв. метрів; на 120,1% більше) областях.

Як повідомлялось, згідно з даними Держстату, за січень-вересень 2018 року в Україні прийняли в експлуатацію 5,23 млн кв. метрів новозбудованого житла (на 15,6% менше, ніж за аналогічний період 2017 року).

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.