У Києві проходить міжнародна зустріч Всесвітньої асоціації операторів АЕС

Питання організації переведення обладнання АЕС у ремонт за технічним станом (РТС) обговорюють учасники Міжнародної робочої зустрічі Всесвітньої асоціації операторів атомних електростанцій (ВАО АЕС, WANO).

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Енергоатом давно працює над проєктом переведення обладнання АЕС у ремонт за технічним станом... Об’єднавши наш досвід, ми зможемо досягти як оптимізації строків ремонтів АЕС, так і більш ефективного використання людських та фінансових ресурсів", - наголосив віце-президент НАЕК "Енергоатом" Володимир Пишний.

Заступник технічного директора з інженерної роботи ВП «Атомремонтсервіс» (АРС) Сергій Дудкін зауважив, що із впровадженням в Україні нової моделі ринку електроенергії особливо актуальними є питання оптимізації термінів планово-попереджувальних ремонтів (ППР) і збільшення виробництва електроенергії на АЕС.

"Перехід на РТС дозволить оптимізувати періодичність і обсяги ремонтів, що істотно скоротить фінансові витрати на проведення ремонтів, зменшить їх терміни і збільшить вироблення електроенергії", - зазначив Дудкін.

У ході робочої зустрічі було обговорено процедури відбору систем (елементів) при переведенні обладнання в ремонт за технічним станом, методики оцінки частоти очікуваних відмов, методи контролю визначальних параметрів технічного стану обладнання, переведеного в ремонт та інше.

У зустрічі взяли участь фахівці українських АЕС, ВП "Атомремонтсервіс", дирекції з ремонту НАЕК «Енергоатом», а також представники АЕС Пакш (Угорщина), АЕС Бушер (Іран), компанії ČEZ a.s (Чехія) та Білоруської АЕС.

Всесвітня асоціація організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС, WANO), об'єднує всіх операторів АЕС світу. Асоціація створена в 1989 році. Її члени входять до чотирьох регіональних центрів - Атлантського, Паризького, Московського і Токійського.

Починаючи з 2022 року партнерські перевірки і повторні партнерські перевірки асоціації на АЕС України буде організовувати і проводити Паризький центр ВАО АЕС. Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Енергоатомом та Паризьким центром ВАО АЕС було підписано 20 жовтня 2019 року у ході Генеральної асамблеї ВАО АЕС, яка відбувалась у Лондоні. Наразі партнерські перевірки на атомних електростанціях, які експлуатує Енергоатом, організовує і проводить Московський центр ВАО АЕС.