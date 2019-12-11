Укравтодор почав тестувати навігаційну систему Waze

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) почало працювати з навігаційною системою Waze.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору у Facebook.

“Укравтодор почав працювати з навігаційною системою Waze. Відтепер всі скарги на автошляхи від користувачів програми збираються в єдину базу, яка доступна для дорожньої служби в режимі реального часу”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином, впевнені в Укравтодорі, відомство зможе зібрати максимально повну інформацію про стан доріг по всій країні та оперативно отримувати повідомлення про обмеження у русі і реагувати на них.

Наразі система тестується у Львівській та Дніпропетровській областях, але в подальшому має запрацювати по всій країні.

Як повідомлялося, Waze — це безкоштовний навігаційний додаток для мобільних пристроїв, який дозволяє відстежувати ситуацію на дорогах в режимі реального часу, дізнаватися про розташування радарів швидкості, камер фіксації проїзду на червоне світло, отримувати інформацію та попереджувати інших користувачів про зміну дорожніх умов, перешкоди, поліцію, спілкуватися з іншими користувачами на карті. Карти у Waze створюються самими користувачами (спільнотою редакторів-волонтерів).