Нафта дешевшає на тлі зростання запасів у США

Ціни на нафту знижуються у середу після того, як дані вказали на несподіване збільшення запасів у США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $63,92 за барель, що на $0,42 (0,65%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ф'ючерси подорожчали на $0,09 (0,14%) - до $64,34 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,32 (0,54%) - до $58,92 за барель. До закриття ринку у вівторок ціна контракту становила $59,24 за барель, піднявшись на $0,22 (0,37%) порівняно з попередньою сесією.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США зросли на 1,4 мільйона барелів до 447 мільйонів за тиждень, що завершився 6 грудня, тоді як аналітики припускали, що вони впадуть на 2,8 мільйона барелів.

Торгова напруженість між США і Китаєм продовжує затьмарювати прогнози попиту з наближенням дати набрання чинності нових торговельних мит США на китайські товари 15 грудня.

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Станом на 10:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 63,88 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 64,16 долара за барель, що на 18 центів нижче за рівень закриття торгів ($64,34).