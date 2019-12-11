Нафта дешевшає на тлі зростання запасів у США
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $63,92 за барель, що на $0,42 (0,65%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ф'ючерси подорожчали на $0,09 (0,14%) - до $64,34 за барель.
Ф'ючерс на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,32 (0,54%) - до $58,92 за барель. До закриття ринку у вівторок ціна контракту становила $59,24 за барель, піднявшись на $0,22 (0,37%) порівняно з попередньою сесією.
За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США зросли на 1,4 мільйона барелів до 447 мільйонів за тиждень, що завершився 6 грудня, тоді як аналітики припускали, що вони впадуть на 2,8 мільйона барелів.
Торгова напруженість між США і Китаєм продовжує затьмарювати прогнози попиту з наближенням дати набрання чинності нових торговельних мит США на китайські товари 15 грудня.
Станом на 10:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 63,88 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 64,16 долара за барель, що на 18 центів нижче за рівень закриття торгів ($64,34).