У тендерах на поставку газу в Україну за гроші ЄБРР зможуть брати участь 14 компаній
Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".
"Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) доповнив перелік постачальників газу, які пройшли попередню кваліфікацію і отримали право брати участь у тендерах на закупівлю газу НАК "Нафтогаз України" на кошти, залучені від ЄБРР в рамках розміщення єврооблігацій Нафтогазу у 2019 році. За цим проєктом Нафтогаз може використати до 120 млн євро для закупівлі газу у європейських постачальників, які пройшли попередній відбір", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що додатково кваліфіковано такі компанії: Magyar Foldgazkereskedo Zrt (MFGK) (Угорська Республіка); Trailstone GmbH (Німеччина) та Geoplin d.o.o (Республіка Словенія).
Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" 6 вересня 2019 року оголосила про закупівлю природного газу для поставок в Україну з країн Європейського Союзу за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Орієнтовна вартість проєкту - до 120 млн євро.
Процедура попереднього відбору залишатиметься відкритою для нових учасників протягом терміну дії позики.
Раніше попередню кваліфікацію на постачання газу за кошти кредиту ЄБРР у 2017-2018 роках пройшли 11 компаній:
- CEZ a.s (Чеська республіка);
- GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Велика Британія);
- Alpiq Energy SE (Чеська республіка);
- MET Gas and Energy Marketing (Швейцарія);
- Axpo Solutions AG (Швейцарія);
- DXT Commodities SA (Швейцарія);
- - EDF Trading Limited (Велика Британія);
- Uniper Global Commodities SE (Німеччина);
- RWE Supply and Trading GmbH (Німеччина);
- ENGIE SA (Франція);
- Shell Energy Europe Ltd (Велика Британія).