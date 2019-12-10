У тендерах на поставку газу в Україну за гроші ЄБРР зможуть брати участь 14 компаній

У тендерах на поставку газу в Україну за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку зможуть брати участь іще три європейські компанії.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) доповнив перелік постачальників газу , які пройшли попередню кваліфікацію і отримали право брати участь у тендерах на закупівлю газу НАК "Нафтогаз України" на кошти, залучені від ЄБРР в рамках розміщення єврооблігацій Нафтогазу у 2019 році. За цим проєктом Нафтогаз може використати до 120 млн євро для закупівлі газу у європейських постачальників, які пройшли попередній відбір", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що додатково кваліфіковано такі компанії: Magyar Foldgazkereskedo Zrt (MFGK) (Угорська Республіка); Trailstone GmbH (Німеччина) та Geoplin d.o.o (Республіка Словенія).

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" 6 вересня 2019 року оголосила про закупівлю природного газу для поставок в Україну з країн Європейського Союзу за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Орієнтовна вартість проєкту - до 120 млн євро.

Процедура попереднього відбору залишатиметься відкритою для нових учасників протягом терміну дії позики.

Раніше попередню кваліфікацію на постачання газу за кошти кредиту ЄБРР у 2017-2018 роках пройшли 11 компаній: