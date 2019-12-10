Енергоатом призначив виконувача обов'язків гендиректора Рівненської АЕС

Тимчасово виконуючим обов’язки генерального директора Рівненської АЕС 5 грудня 2019 року призначено Сергія Куроєдова.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

"Відповідно до наказу №1511-к від 5 грудня 2019 року ДП «НАЕК «Енергоатом» тимчасово виконуючим обов’язки генерального директора Рівненської АЕС призначено Сергія Куроєдова", - йдеться в повідомленні.

Сергій Куроєдов народився 15 листопада 1965 року у м. Кінель (РФ). Має дві вищі освіти: закінчив Самарський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Автоматика, телемеханіка і зв’язок на залізничному транспорті» та Одеський національний політехнічний університет за спеціальністю «Атомна енергетика». Трудову діяльність розпочав у 1982 році слюсарем локомотивного депо на залізниці. У 1995 році переїхав до міста-супутника Рівненської АЕС, де до 1998 року працював на «Електропівденмонтаж». З вересня 1998 року Сергій Куроєдов працює на Рівненській АЕС. З листопада 2013 року Сергій Куроєдов – заступник генерального директора з капітального будівництва – начальник управління капітального будівництва Рівненської АЕС.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів на засіданні 4 грудня призначив генерального директора Рівненської АЕС Павла Павлишина тимчасово виконуючим обов’язки президента ДП «НАЕК «Енергоатом».