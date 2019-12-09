Інфляція у річному вимірі сповільнилась до 5,1%

У листопаді 2019 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,1% у порівнянні з жовтнем, у річному вимірі інфляція сповільнилась до 5,1%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"Інфляція на споживчому ринку в листопаді 2019 року порівняно із жовтнем 2019 року становила 0,1%, з початку року – 4,3%. Базова інфляція в листопаді 2019 року порівняно із жовтнем 2019 року становила 0,1%, з початку року – 4,2%", - йдеться у повідомленні.

Споживчі ціни у листопаді 2019 року проти жовтня 2019 року збільшилися на 0,1%, проти грудня 2018 року — на 4,3%, порівняно з листопадом 2018 року — на 5,1%. За січень-листопад 2019 року інфляція на споживчому ринку становила 8,3% порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Серед споживчих товарів та послуг у листопаді 2019 року порівняно з груднем 2018 року найбільше подорожчали фрукти (на 20,2%), на другому місці за цим показником —послуги залізничного пасажирського транспорту (на 19,0%), на третьому — гаряча вода та опалення (на 14,4%).

Максимально подешевшали із грудня 2018 року по листопад 2019 року природний газ (на 19,7%), яйця (на 15,2%), паливо та мастила (на 7,0%).

Як повідомлялось, за даними Держстату, у листопаді 2018 року споживчі ціни збільшилися на 1,4% порівняно з попереднім місяцем, з початку 2018 року вони зросли на 8,9%. Базова інфляція у листопаді 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 1,1%, з початку року – 8,1%.