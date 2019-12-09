Фахівці оцінили миколаївські виноматеріали за сортові властивості, смак і аромат

Виноградні виноматеріали сезону 2019 року, вироблені підприємствами, які входять до складу корпорації „Миколаївсадвинпром”, отримали високу оцінку експертів за підсумками професійної дегустації.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила генеральний директор корпорації „Миколаївсадвинпром” Ірина Варламова.

«Ми проводимо щорічні дегустації виноматеріалів, щоб ще на етапі створення вина внести певні корективи для виготовлення якісного продукту, який незабаром буде розлитий у пляшки. Хочу зазначити, що цьогорічні виноматеріали характеризуються індивідуальними сортовими властивостями і вони добре збалансовані за смаком і ароматом», - розповіла Варламова.

Всього спеціалістами оцінено близько 80 зразків шести підприємств корпорації, жодного не знято з дегустації. Деякі зразки отримали професійні поради і над ними ще будуть працювати технологи.

«Зараз виноробам доводиться нелегко, але вони намагаються справлятися з поставленими викликами. Річ в тім, що у звязку зі змінами клімату відповідно міняються і фізико-хімічні властивості самого винограду. Отож старі традиційні методи не завжди підходять для виробництва вина. Доводиться доклалати зусилля, експериментувати, щоб зробити високоякісний продукт», - розповідає експерт в галузі виноробства, член дегустаційної комісії Віра Козлівська.

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Що ж до результатів самої дегустації, то фахівці особливо відзначили виноматеріали для шампанського. Зокрема, найвищі оцінки в групі столових і шампанських сухих білих виноматеріалів отримали ”Піно Грі”, „Піно Фран” (ТОВ „Лиманський”), "Рислінг", Іршаї Олівер (АТ „Коблево”).

В групі столових сухих червоних виноматеріалів для виробництва ігристих та сортових вин найвищі бали заслужили «Мерло», «Сапераві» (АТ „Коблево”), «Піно Нуар» СФГ «Старий світ», „Каберне”(„Лиманський”).

В групі кріплених виноматеріалів вже традиційно переможцем стали виноматеріали на «Кагор Український» і на кагор «Кара-Баш» (АТ „Коблево”).

Виноградарство та виноробство є однією з провідних галузей агропромислового виробництва Миколаївщини. Частка продукції миколаївських виноробів становить близько 20 відсотків від загальних обсягів виробництва вина в Україні.