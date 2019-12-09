Укрпошта одержала в Борисполі майже мільйон посилок з "чорної п'ятниці"

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" 5 грудня прийняли Boeing 747 з майже мільйоном посилок для клієнтів "Укрпошти", більшість з яких становили замовлення, зроблені в "чорну п'ятницю".

Про це повідомив керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський в Facebook 9 грудня.

"У четвер ми прийняли в Борисполі борт Boeing 747 з майже мільйоном посилок на борту, як результат вдалого продажу чорної п'ятниці. По-перше, це круто, що наша міжнародна команда зробила можливим такі обсяги і на експорт, і на імпорт. По-друге , зрозуміло, що такі обсяги опрацювати в звичайному режимі практично неможливо, особливо доки немає автоматизації", - написав Смілянський.

Він додав, що на ці вихідні близько 100 співробітників топ-менеджменту і апарату центрального офісу вийшли сортувати посилки.

"Це було суто добровільно, і я хочу щиро подякувати колегам за їх участь. Я чим зміг, також допоміг і навіть злегка попрацював постачальником піци, для відновлення після зміни", - розповів Смілянський.

Керівник "Укрпошти" зазначив, що зараз в експортному напрямку компанія опрацьовує дрібні пакети день в день, а посилки - за 2-3 дні.

"Імпорт: прості посилки і листи також в графіку, працюємо над скороченням відставання по тих, що реєструються, і експресах", - написав Смілянський.

Також він додав, що "Укрпошті" необхідно інвестувати в автоматизовані лінії опрацювання посилок, а деяке обладнання ще пам'ятає Міністерство зв'язку СРСР.

"Але я щасливий, що завдяки підтримці Владислава Криклія і КМУ у нас закінчився період боротьби і починається період створення, а отже є надія зустріти наступний рік вже в іншій формі. Міністру, звичайно, сподобалося сортувати посилки, але я впевнений, що сортувати їх на суперсучасному конвеєрі йому сподобається ще більше, а за пару років до цього додасться ще й нова будівля", - додав Смілянський.

Раніше повідомлялося, що в жовтні "Укрпошта" відкрила в аеропорту Бориспіль після модернізації центр опрацювання авіапошти. Збільшено з 2 до 5 кількість терміналів з обміну пошти. Також після реконструкції в центрі опрацювання розширилися зони опрацювання і транзитної пошти, яка відправляється в треті країни. Крім того, в центрі посилили систему безпеки і встановили додаткову систему відеоспостереження, а також розширили зовнішні конструкції будівлі для мінімізації негативного впливу погодних умов на опрацювання пошти.

Як відомо, "чорна п'ятниця" - день активного розпродажу, що знаменує початок сезону різдвяних знижок.