У Раді пропонують звільнити від податків на доходи молодь до 27 років

Комітет з питань молоді і спорту підтримує законопроєкт №2250-1 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння працевлаштуванню молодих спеціалістів та внутрішньо переміщених осіб, зупиненню відтоку українських спеціалістів за кордон”.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради

“Комітет з питань молоді і спорту підтримує законопроєкт щодо сприяння працевлаштуванню молодих спеціалістів та внутрішньо переміщених осіб, зупиненню відтоку українських спеціалістів за кордон”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що законопроєкт №2250-1 передбачає внесення змін до Податкового кодексу, якими пропонується встановити нульову ставку податку на доходи фізичних осіб платників податків, які не досягли 27-річного віку. Проєкт також пропонує звільняти від оподаткування прибуток підприємств та організацій, у яких упродовж звітного періоду кількість внутрішньо переміщених осіб та/або осіб, які не досягли 27-річного віку, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50% працівників за умови, що фонд оплати праці таких осіб становить упродовж звітного періоду не менш як 25% суми загальних витрат на оплату праці, а також звільняти від сплати єдиного податку платників другої - четвертої груп, які відповідають зазначеним критеріям.

“Під час обговорення члени Комітету зазначили, що ухвалення законопроєкту буде стимулювати роботодавців приймати на роботу молодь та сприятиме збільшенню зайнятості молоді. Крім того, молодь буде зацікавлена працювати в Україні, а не виїжджати на заробітки”, - зазначили в Інформуправлінні Апарату ВР.

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Водночас, на думку членів Комітету, при встановленні пільг мають бути визначені певні обмеження, а саме максимальна сума доходу платників податків віком до 27 років, що звільняються від сплати податку на доходи фізичних осіб.