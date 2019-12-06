Китай планує скасувати мита на сою та свинину зі США

Китай планує скасувати мита на сою та свинину зі США

Укрінформ
Китай планує відмовитися від імпортних мит на частину поставок соєвих бобів і свинини зі США, запроваджених як відповідь на дії Вашингтона.

Про це повідомив у п'ятницю Комітет з мит при Держраді КНР, інформує Сіньхуа.

"Китай працює над звільненням частини імпорту американських соєвих бобів і свинини від додаткових мит, запроваджених КНР як відповідь на вжиті Сполученими Штатами дії на підставі 301-го розділу Закону США про торгівлю", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цю роботу комітет проводить на основі заяв, поданих відповідними підприємствами.

Відповідно до внутрішніх потреб, китайські підприємства з власної ініціативи імпортують певну кількість товарів зі США шляхом ринкових закупівель, йдеться у повідомленні.

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Що стосується американських товарів, які відповідають умовам звільнення від додаткових мит, то підприємства можуть самостійно проводити ділові переговори і імпортувати ці товари, керуючись принципом самоокупності.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп заявив, що у нього немає крайнього терміну для досягнення торговельної угоди з Китаєм, однак, імовірно, краще почекати до часу після виборів 2020 року в цьому питанні.

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