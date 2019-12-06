Китай планує скасувати мита на сою та свинину зі США

Китай планує відмовитися від імпортних мит на частину поставок соєвих бобів і свинини зі США, запроваджених як відповідь на дії Вашингтона.

Про це повідомив у п'ятницю Комітет з мит при Держраді КНР, інформує Сіньхуа.

"Китай працює над звільненням частини імпорту американських соєвих бобів і свинини від додаткових мит, запроваджених КНР як відповідь на вжиті Сполученими Штатами дії на підставі 301-го розділу Закону США про торгівлю", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цю роботу комітет проводить на основі заяв, поданих відповідними підприємствами.

Відповідно до внутрішніх потреб, китайські підприємства з власної ініціативи імпортують певну кількість товарів зі США шляхом ринкових закупівель, йдеться у повідомленні.

Що стосується американських товарів, які відповідають умовам звільнення від додаткових мит, то підприємства можуть самостійно проводити ділові переговори і імпортувати ці товари, керуючись принципом самоокупності.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп заявив, що у нього немає крайнього терміну для досягнення торговельної угоди з Китаєм, однак, імовірно, краще почекати до часу після виборів 2020 року в цьому питанні.