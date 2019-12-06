Єврокомісія проводить “газові” консультації з Україною і РФ

Єврокомісія підтримує постійний контакт з Росією і Україною щодо майбутнього транзиту газу до Європи через ГТС України та очікує на проведення наступного раунду політичних переговорів навколо цього питання у грудні.

Про це у п’ятницю під час брифінгу в Єврокомісії, відповідаючи на запитання журналістів, заявив речник Єврокомісії з питань енергетики Тім Макфі (Tim McPhie), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У тому, що стосується тристоронніх консультацій… Ми вітаємо двосторонні переговори, які тривають між Росією і Україною. Єврокомісія продовжує знаходитися у тісному контакті з обома сторонами, в рамках підготовки до наступного раунду тристоронніх переговорів на політичному рівні, які все ще передбачаються у грудні», - сказав речник Єврокомісії.