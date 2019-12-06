Цьогоріч ЄБРР інвестував €1 мільярд в економіку України

Міжнародні партнери України у 2019 році надали серйозну фінансову допомогу нашій державі.

Про це міністр фінансів Оксана Маркарова сказала під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Тільки за 10 місяців 2019 року ЄБРР інвестував 1 млрд євро в економіку, в різні проєкти в Україні. В цьому році Європейський інвестиційний банк також суттєво збільшив свій портфель (в Україні – ред.); Міжнародна фінансова корпорація оголосила про схвалення на раді директорів їх інвестицій в Укргазбанк", - сказала Маркарова.

Крім того, додала міністр, МВФ швидко відгукнувся на пропозицію уряду щодо нової довгострокової програми співробітництва.

"Якщо порівняти нас із країнами-аналогами, як ми це робили у нашому дослідженні, то саме кошти міжнародних фінансових партнерів складають досить велику частину - майже 25% (у державному і гарантованому державою боргу – ред.), що показує рівень довіри до України", - сказала Маркарова.

Як повідомляв Укрінформ, МВФ готує для України програму у форматі розширеного фінансування (EFF), розраховану на три роки.

Як повідомлялось, Укргазбанк вчергове досягнув підвищення ліміту торговельного фінансування від European Bank for Reconstruction and Development (ЄБРР) за програмою TFP (Програма підтримки торгівлі). Його сума сягнула 80 млн доларів США, що на 40 млн доларів США більше, ніж попереднього разу.