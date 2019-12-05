Великий бізнес із початку року сплатив понад 313 мільярдів податків

Великий бізнес у січні-листопаді 2019 року сплатив податків до держбюджету 313,2 млрд грн, що на 26,1 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Офісу великих платників податків ДПС.

"Протягом січня – листопада 2019 року платниками Офісу великих платників податків ДПС забезпечено збір платежів до Державного бюджету в розмірі 313,2 млрд грн, а це на 26,1 млрд грн, або на 9,1% більше, ніж торік", - йдеться в повідомленні.

У розрізі основних податків до держбюджету надійшло: податок на прибуток - 74,7 млрд грн, податок на додану вартість – 120,4 млрд грн та акцизний податок з вироблених товарів – 57,8 млрд грн.

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Частка податкових платежів від великого бізнесу, що обслуговується Офісом, за результатами 11 місяців поточного року, склала 55,8% від податкових платежів Державного бюджету по Україні. В тому числі, податок на прибуток – 74,0%, податок на додану вартість – 55,1%, акцизний податок – 93,3%.